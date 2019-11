– Hun syntes at det var så store endringer at hun vurderte å stoppe prosessen. Å muligens ikke få lov til å sende ut styrepapirene dagen før de skulle ut, var en krevende situasjon. I tillegg var det en sak i en prosess vi hadde jobbet med i ett og et halvt år – det var ikke noen god situasjon for meg. Det følte jeg som en presset situasjon, sier rektor Hanne Solheim Hansen ved Nord universitet til Forskerforum.

26. juni bestemte styret ved universitetet at studiestedene på Nesna og Sandnessjøen skal legges ned.



Før styrevedtaket skulle sendes ut var Hansen i kontakt med Nybø, som i en samtale skal ha gitt uttrykk for at det var store endringer, og at det var politisk vanskelig.

Hun understreker at hun ikke følte at hun ble instruert av Nybø, men på spørsmål fra Forskerforum om hun opplever at hun ble presset, svarer hun bekreftende.

– Jada, det var litt sånn «hva er det som skjer her nå?». Det var dagen før den store bunken med styrepapirer skulle ut i en viktig sak, så da følte jeg meg veldig presset, ja.

Nybø sier selv at hun ikke opplevde at hun presset rektoren.

– Slik opplevde ikke jeg det. Dette har vært en vanskelig sak. Rektor har stått i et voldsomt press fra alle kanter, sier hun.

Stortinget skal tirsdag stemme over et forslag fra SV om å stoppe nedleggelsene på Nesna og Sandnessjøen. I Utdanningskomiteens innstilling i forrige uke kom det fram at stortingsflertallet ikke støtter forslaget.

(©NTB)