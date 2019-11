Reagerer på politiets oppførsel: – Skjønner ikke at det var nødvendig

– Vi skal møtes og få avklart en del ting. Vi er egentlig ganske god på å få ting til i Trondheim. Så er det nok også ganske mange ting vi vil være uenige om på dette møtet.

RBK-leder Tove Moe Dyrhaug har foreløpig ikke besvart TV 2s henvendelser.

Helland får støtte etter tiraden

Etter søndagens seier benyttet også Pål André Helland muligheten til å ta et kraftig oppgjør med sin egen klubb i et intervju med Eurosport.

– Det er deilig å vinne fotballkamper på denne måten, men det skal sies at noe må skje her i klubben. Se på tribunen, det er 5000 folk her i dag. Noen må gå i seg selv, for nå er det så flaut det som foregår. Det er sjukt pinlig, tordnet Helland til Eurosport.

– Hver en jævel på kontorene her skal gå en runde med seg selv, for nå er det nok. Folk er pisse lei, folk er likegyldige. Det er det verste som kan skje med en fotballklubb. Det er undergangen, fortsatte RBK-profilen.

Kjernen-leder Espen Viken mener at Hellands uttalelser er på sin plass.

– Jeg er helt enig. Du kan ikke sitte på kontoret fra åtte til fire når vinrankene råtner i bakgården. Da må du ut i hagen og jobbe. Jeg syns de uttalelsene er betimelige fra Pål André.

– Vi må bli fortest mulig ferdig med sesongen nå. Alle får sånne år innimellom, sier Viken.