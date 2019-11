Rolf Daniel Dahl (37) fra Alta havnet på glattcelle og ble satt i varetekt i to uker da en mistenkelig pose ble funnet i firmabilen hans.

Det som politiet antok var narkotiske stoffer skulle vise seg å være noe helt annet: En pose med havsalt.

– Det er det mest traumatiske jeg har vært med på i hele mitt liv. Å være innelåst på en fengselscelle når man ikke har gjort noe galt er selvfølgelig helt forferdelig, forteller Dahl.

Det var VG som først omtalte saken.

Mistenkelig pose

I september 2016 hadde Dahl nettopp kjøpt ny firmabil til familiebedriften. Han leverte den inn til verksted for en sjekk, men fikk seg en overraskelse da telefonen ringte noen timer senere.

– Verkstedet ringte og ba meg komme ned siden de har funnet en pose i bilen. Jeg nektet å ta den i mot siden den ikke var min og verkstedet ville heller ikke ha noe med den å gjøre. Så vi bestemte oss for å kontakte politiet, forteller Dahl.

Senere den dagen kom politiet på døren.

– Politiet kom for å hente meg. Det var rett på glattcella i Alta, hvor jeg ble værende i to dager, før det bar videre til Vadsø, forteller han.

Der skulle han bli værende i to uker før han ble satt fri.

– Turte ikke gå på butikken

Dahl forteller at det føltes belastende å bli pekt ut som kriminell i nærmiljøet.

– Når jeg slapp ut turte jeg ikke se folk i øya. Jeg var redd for hva folk skulle si og turte ikke gå på butikken, forteller han.

Har det vært en ekstra belastning siden du kommer fra ett mindre sted?

– Ja, helt klart. Vi eier et familiefirma i en liten by så det sier seg selv, forteller Dahl.

Et 234 gram tungt mysterium

Ikke før i januar 2017 fikk Dahl vite hva som var posens egentlige innhold: 234 gram havsalt.

Hvorfor posen med havsalt var i hans bil vet han fortsatt ikke.

– Det vil nok forbli et mysterium, forteller han.

I lyset av NAV-skandalen mener Dahl det er viktig å sette fokus på alle som blir fengslet på uskyldig grunnlag.

– Det tar kun noen få sekunder å rive livet til et menneske i stykker. Det er det samme som skjer i dag med alle disse NAV-sakene. Det ødelegger utrolig mye, sier han.

Dahl reagerer også på at sakene blir henlagt når det ikke finnes bevis.

– Når man ikke har gjort noe galt, så blir saken henlagt. Man blir ikke frifunnet, sier han

Lurte politihunden

Politiadvokat Ronny Jørgesen uttalte følgende til Altaposten i i januar 2017:

«– Det er ikke artig når noe man tenker er narkotika viser seg å være vanlig salt. Men her var saltet pakket og oppbevart på en uvanlig måte. Først og fremst var det dette som vekket mistanken. Videre markerte narkotikahund på funnet. Det er et krav om skjellig grunn til mistanke hvis man skal få rettens aksept for et krav om varetektsfengsling, og her var retten enig med oss i at bevisene tilsa mer enn 50 prosent sannsynlighet for at en straffbar handling var begått og at det var bevisforspillelsesfare.»