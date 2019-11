Fant ukjent korallrev på Vestlandet

Det nyoppdagede Bukkarevet er det største revet oppdaget på Vestlandet. Foto: Fotograf: Tina Kutti / Havforskningsinstituttet

Da forskere fra Havforskningsinstituttet (HI) skulle teste metoder for å finne koraller, oppdaget de et stort korallrev utenfor Stord.