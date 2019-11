José Mourinho er fortsatt uten trenerjobb etter at han fikk fyken i Manchester United for litt under ett år siden.

Portugiseren, som gjestet Sky Sports under søndagens toppkamp, var ikke interessert i å snakke om dommeravgjørelsene, men mente heller at Pep Guardiolas mannskap burde forsvart seg annerledes.

– Jeg tror alle vet hvor sterke Liverpool er i disse situasjonene. Alle vet hvordan de spiller. City er for gode til å grine i en uke etter en situasjon, de bør fokusere på kampen og hva de skulle gjort bedre, sa Mourinho.

I forkant av Fabinhos 1-0-mål ropte City-benken på hands da ballen traff Trent Alexander-Arnolds arm i eget felt. Det ble ikke blåst, og kontringen endte med Fabinhos kanonskudd.

– Det var et kjapt skudd. Hvis det var en feil, mener jeg at Gündogan burde vært bedre. Jeg likte heller ikke posisjoneringen til De Bruyne, sa Mourinho.

Slik ville Mourinho spilt

Portugiseren, som i løpet av sin managerkarriere ikke har vært fremmed for å parkere bussen, mener at han alltid var ekstra forsiktig i mange av møtene mot Liverpool.

– Hver gang jeg har spilt mot Liverpool, og det med lag som ikke var like gode som Liverpool, har jeg alltid vært opptatt av avstanden mellom mine fire forsvarere.

– Når lag spiller på den måten Liverpool gjør, med Firmino som møter i mellomrommet og skaper ting, samtidig som Salah og Mané er bevegelige og finner åpningene, så må du spille med en avstand mellom forsvarerne som er mindre enn noensinne.

Den tidligere Premier League-vinneren mener at minst to av målene kunne vært unngått.

– Liverpool scoret to mål, det ene mellom Walker og Stones, det andre mellom Fernandinho og Angelino. Jeg kan ikke si noe mer enn det. Etter min mening er det mulig å unngå målene. Det er veldig vanskelig, men man må prøve.

– Du takket meg ikke

En av Mourinhos mest minneverdige kamper på Anfield var da han som Chelsea-manager i 2014 klarte å vinne 2-0 med en ekstremt defensiv tilnærming. Resultatet gjorde at nettopp Manchester City fikk en stor fordel i kampen om ligatittelen den gang.

Under søndagens oppgjør var også den tidligere City-kapteinen Vincent Kompany studiogjest, og Mourinho minnet belgieren på hvordan Chelsea og Mourinho hjalp City med å vinne tittelen i 2014.

– Da jeg ga dere tittelen, sa du aldri takk til meg. Da jeg ga dere tittelen ved å vinne her og du ringte meg ikke en gang for å si takk, fortalte Mourinho i sedvanlig stil.