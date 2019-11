Denne oppskriften gis ca. 18 rundstykker, men deigen kan enkelt dobles.

Glutenfri: Bytt til glutenfritt mel.

Deig

5 dl lettmelk eller vann

1 pk gjær

4 ss olje

2 ts sukker

1 ts salt

2 gulrøtter (ca. 3 dl finrevet gulrot)

350 g sammalt hvete, grov

2 dl solsikkekjerner

1 dl hvetekli

ca. 500 g hvetemel

solsikkekjerner eller havregryn til dryss

Varm melken til den er fingervarm. Hell over i en bakebolle, smuldre gjæren i den lunkne melken (tørrgjær tilsettes sammen med det tørre). Tilsett resten av ingrediensene i bakebollen og elt til du får en glatt, myk og smidig deig som slipper bakebollen. Dekk bakebollen med plast eller et klede og la deigen heve til dobbel størrelse.

Ha deigen ut på et melet bakebord. Del den i 16-18 like store emner og trill til boller. Sett med litt avstand på bakepapirkledt stekebrett. Dekk med et klede, og la etterheve til dobbel størrelse, ca. 30 minutter.

Før steking: Pensle med litt vann og dryss over solsikkekjerner.

Stek rundstykkene midt i ovnen på 225 °C i 10-12 minutter. Avkjøl på rist.

Avkjøl helt før de legges i pose. Egner seg godt til frysing.