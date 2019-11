Vil hevde seg i Europa: - Det er Europa-spill som gjør forskjellen

Etter 4-0-seier mot Strømsgodset i går var klubbens fjerde seriegull et faktum, og moldenserne kunne feire ut i de sene nattetimer.

Også deleier i Molde, Bjørn Rune Gjelsten, var strålende fornøyd etter gårsdagens triumf, men er krystallklar på hva som er klubbens neste mål.

– Vi må passe på at vi er konkurransedyktig og er med om å kjempe i hjemlig liga selvfølgelig. Men det er Europa-spill som gjør forskjellen, blant annet økonomisk, sier Bjørn Rune Gjelsten til TV 2.

– Vi prøver å se hva som skal til for å være konkurransedyktig i Europa. Vi var der for fire år siden. Da vant vi gruppespillet og slo Celtic over to kamper. Vi klarte uavgjort mot Ajax og slo Fenerbahçe. Det er gode prestasjoner, og vi mener at vi kan være der igjen, fortsetter Gjelsten.

Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Roser Erling Moe

Gjelsten trekker frem Molde-trener Erling Moe som en av de viktigste faktorene for klubbens suksess.

– Erling blir med videre. Han har jobbet sammen med våre foregående trenere, men nå er han ordentlig sjef. Han viser at han har kapasitet.

Og treneren selv legger ikke skjul på at det betyr mye.

– Bjørn Rune Gjelsten har vært med i 30 år. Det er rett og slett godt å se hva det gjør med ham og eierne våre, sier Erling Moe til TV 2.

– Kan bli sterkere de neste to-tre årene

Molde har et ungt lag, med mange lokale spillere. Dette er en profil Gjelsten ønsker å bygge videre på, men utelukker ikke at det kan bli gjort noen flere signeringer.

– Vi har et veldig ungt lag som jeg ser bare kan bli sterkere de neste to-tre årene. Det blir kanskje noen små forsterkninger, men vi er veldig stolt over at vi er så lokalt forankret. Vi har fire spillere i troppen fra regionen, med mange unge som er på vei opp, sier Gjelsten.