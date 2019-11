Søndag var det duket for boklansering av Donald Trump Jr. sin nye bok:«Triggered: How the Left Thrives on Hate and Wants to Silence Us», skriver The Guardian.

Trump Jr. stilte opp på University of California med en planlagt to timer lang boklansering. Likevel ble seansen avbrutt etter kun tyve minutter.

Likevel var det ikke den «hatefulle amerikanske venstresiden», som boka handler om, som protesterte mot lanseringen: Det var tilhengere at hans far, Donald Trump.

Ville ikke svare på spørsmål

The Guardian skriver at publikum ble provosert da Trump Jr. og hans kjæreste, Kimberly Guilfoyle, ikke ønsket å svare på spørsmål på salen.

Først prøvde paret å ignorere misnøyen, men når ropingen ikke ville avta, prøvde Trump Jr. - uten hell - å hevde at det å svare på spørsmål fra salen ville gjøre at mange kom til å forvrenge budskapet hans.

Det ble ikke godt mottatt.

Plutselig endret Trump Jr. forklaring, og uttalte at det ikke var spørsmålene fra salen som var problematisk, men hvordan venstresiden ønsket å kneble ytringsfriheten hans.

«Jeg er villig til å lytte…» begynte Trump.

«Spørsmål og svar! Spørsmål og svar!» skrek publikum tilbake.

Buet ut

Da kaoset ikke roet seg, ble Guilfoyle tvunget til å rope for å nå ut til de rasende studentene.

«Du gjør ikke foreldrene dine stolte av å være uhøflige og forstyrrende» ropte Guilfoyle mot publikummet.

Ikke lenge etterpå forlot Trump Jr. og Guilfoyle scenen.

Trump Jr. hadde trolig ventet mer misnøye fra det han i boken beskriver som en hatefull venstreside, men det var kun 35 av disse demonstrantene som møtte opp. De ble likevel lagt merke til med trommer, plystring og rop av «Trump-Pence Out Now!».

Høyrøstede demonstranter

De mest høyrøstede demonstrantene på søndagens arrangement var tilhengere av Nick Fuentes. Han er en 21-år gammel aktivist og står bak podcasten med navnet «America First».

Podcasten uttrykker sterk misnøye ovenfor organisasjonen Turning Point USA, som sponser Trump Jr. sin bokturne.

Turning Point USA er en konservativ studentorganisasjon som inviterer høyrestemmer til å snakke på liberale universiteter. Charlie Kirk (25) er leder for organisasjonen og har blitt sterkt kritisert for det mange mener er et ønske om å støtte Israel fremfor å sette USA først.

Kirk stilte på scenen med Trump Jr. og Guilfoyle, men sa ingenting.