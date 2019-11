Argentinske Dybala ble matchvinner med sin scoring 13 minutter før full tid. Lagkameraten og landsmannen Gonzalo Higuain sørget for forarbeidet, og Dybala sendte ballen i nettet bak Milan-keeper Gianluigi Donnarumma.

Dermed slo Juventus tilbake etter at Inter klatret til topps på tabellen i Serie A med lørdagens 2-1-seier over Hellas Verona.

– Jeg likte lagmoralen, men vi må forbedre oss drastisk med tanke på kvalitet. Vi gjorde for mange feil og ga ballen alt for ofte til Milan. Jeg tror det var sulten og besluttsomheten som drev oss til seier, sier Juventus-trener Maurizio Sarri til italienske medier.

Milan-spillerne kjempet samtidig godt søndag og hadde fortjent ett poeng på bortebane. I stedet måtte klubben fra motehovedstaden reise tomhendt hjem fra Torino.

Tapet var det sjuende for Milan denne sesongen. Etter 12 spilte kamper har storklubben 13 lag foran seg på tabellen.

Takker Ronaldo

Cristiano Ronaldo var med i startoppstillingen til Juventus søndag til tross for at han slet med kneproblemer i oppkjøringen til kampen.

– Vi må takke Ronaldo fordi han ofret seg for å spille kampen. Han gjorde alt som var mulig for å spille, men jeg så han ikke hadde det bra og tenkte det best å ta ham av banen, sier Maurizio Sarri ifølge Footballitalia.

Portugiseren var imidlertid en skygge av seg selv og ble byttet ut etter en times spill. Inn kom matchvinner Dybala.

Ifølge flere italienske medier forlot Ronaldo arenaen før kampen var over.