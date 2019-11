Neil Young (73) er fra Canada, men har siden 1970-tallet bodd på en ranch utenfor San Francisco i California. Han har likevel beholdt sitt canadiske statsborgerskap.



Fredag opplyste den plateaktuelle gitaristen på sin egen nettside at han nå ønsker dobbelt statsborgerskap, og at han har søkt om å bli statsborger i USA fordi han vil bruke stemmeretten.

Den mangeårige kritikeren av president Donald Trump skriver at han passerte den første testen for å oppnå statsborgerskap, og at han svarte ærlig på mange spørsmål.



Nå har han imidlertid fått beskjed om gjennomføre en ny test fordi han fortalte at han røyker marihuana.

I henhold til en regel som ble innført i april i år, må personer som søker om statsborgerskap i USA kunne vise at de ikke mangler «god moralsk karakter». De må også stå inne for at de ikke har til hensikt å begå «marihuana-relaterte aktiviteter, selv om disse skulle være lovlige i staten hvor man bor eller i landet man kommer fra» refererer Young.

– Jeg håper jeg kan vise til god moralsk karakter slik at jeg kan stemme i tråd med samvittigheten, mot Donald Trump og hans medkandidater, skriver Young.

Under Trumps valgkamp i 2015 og igjen i fjor nektet Young Trump å brukte klassikeren «Rockin` In The Free Word» fra 1989 under valgkamparrangementer.

