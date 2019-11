Mandag morgen laver snøen ned på Østlandet. Det skaper utfordringer i trafikken, sier operasjonsleder i Øst politidistrikt, Terje Marstad, til TV 2.

– Det er snø på alle veier, også hovedveiene. De veiene som skal ha status som «svart asfalt», som E6 og E18, er også snødekte nå. Brøytemannskapene er ute med alt de har, men har ikke nubbesjans til å holde veiene svarte med salting og brøyting. De jobber iherdig nå, sier han.

Han forteller at de siden midnatt har hatt flere tilfeller av biler som har gått av veien. Det er ikke rapportert inn personskader.

Marstad har en klar oppfordring til dem som skal ut og kjøre i dag.

– Tenk på julebudsjettet, og kjør forsiktig. Kjører en som vanlig i dag, vil det bli kaotisk, sier han.

Vanskelige kjøreforhold

– I dag må en ha vinterdekk på. Å ikke ha det kan bli en dyr fornøyelse, sier vakthavende meteorolog i Storm Geo, Roar Teigen, til TV 2.

I morgentimene vil det snø kraftig sør på Østlandet. Det vil fortsette frem til formiddagen.

– Kjøreforholdene vil bli vanskelige. Snøværet vil etterhvert flytte seg nordover på Østlandet, og treffe folk der rundt tiden en er ferdig på jobb, sier meteorologen.

– Også på Sørlandet må en være godt skodd i dag, selv været er begynt å lette der. Det har snødd en del der i går kveld og i natt. Det kommer an på hvor godt det er blitt brøytet, sier Teigen.

Operasjonsleder i Agder politidistrikt, Miriam Stausland, sier til TV 2 at de har opplevd lite problemer som følge av været mandag morgen.

– Et tre falt over en riksvei i natt, men vi har ikke fått noen meldinger utover det. Men bilberginsselskapene har hatt nok å gjøre, selv om vi ikke har vært involvert i de operasjonene, sier operasjonslederen.

– Kjør etter forholdene

Natt til mandag måtte bilistene kjøre sakte på Østlandet, opplyser trafikkoperatør Hans Are Dahl i Vegtrafikksentralen øst.

– De har måtte kjøre etter forholdene og tilpasse farten. På de store motorveiene har også farten blitt sterkt begrenset av at man har hatt brøytetog, altså at en brøyter hele bredden av veien på en gang. Da har farten ligget på 30-40 kilometer i timen, sier han klokken 05.40.

Han forteller at noen mindre trafikkerte veier har snødd igjen, selv om de har blitt brøytet tidligere på natten.

Fint i resten av landet

Også Dahl oppfordrer bilistene til å bruke vinterdekk.

– Om en ikke har det, har en ikke noe i trafikken å gjøre, det sier seg selv. En utsetter da både seg selv og andre for unødvendig risiko. I dag må en kjøre etter forholdene, ikke kjørere raskere enn at en ha kontroll over bilen, starte turen tidligere og kun konsentrere seg om kjøringen, sier han.

Foruten Sør- og Østlandet vil det bli pent vær i stort sett hele Norge, opplyser meteorolog Teigen.