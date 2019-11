– Hettekledde demonstranter med dynamitt og skjold har tatt over den venezuelanske ambassaden i Bolivia. Vi er ok og i trygghet, men de ønsker å begå en massakre mot oss, sier ambassadør Crisbeylee González til det statlige nyhetsbyrået ABI og fortsetter:

– Hjelp oss å rapportere om dette barbariet.

Ambassadøren kom med lignende uttalelser til det cubanske nyhetsbyrået Prensa Latina.

Venezuelas president Nicolás Maduro støtter den avgåtte presidenten Evo Morales og uttalte søndag at han kaller det et kupp at presidenten måtte trekke seg.

Morales trakk seg som følge av uker med protester etter anklager om valgfusk.

Fordømmer «statskupp»

Presidentene i Venezuela, Argentina og Nicaragua fordømmer det de kaller et statskupp i Bolivia.

I en uttalelse på Twitter uttrykker Venezuelas Nicolás Maduro støtte til Morales og det bolivianske folk som han mener er offer for rasisme.

– Vi fordømmer kategorisk kuppet mot vår bror, presidenten, skriver Maduro.

Også Argentinas president Alberto Fernández mener det var et statskupp.

– Et statskupp fant sted i Bolivia som et resultat av felles aksjoner fra voldelige sivile, selvutnevnte politifolk og hærens passivitet, uttaler Fernández på Twitter.

Oppfordrer til nyvalg

Fernández skriver videre at han støtter demokratiske institusjoner og oppfordrer landet til å snarest arrangere et nytt valg.

Nicaraguas president Daniel Ortega sier de fordømmer «en fascistisk praksis som ignorerer konstitusjonen, lovene og institusjonalismen som styrer det demokratiske livet til nasjoner». Han sier de også fordømmer det han omtaler som et statskupp.