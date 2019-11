De rystende bildene av en politimann som skyter en demonstrant på kloss hold ble strømmet live på Facebook mandag, skriver BBC.

Mandag morgen lokal tid var det store protestaksjoner under morgenrushet i Hong Kong, og demonstrantene forsøkte å stenge av et veikryss nord-øst i byen.

I forkant av hendelsen havnet politibetjenten i håndgemeng med en demonstrant, og politimannen skyter da en annen demonstrant nærmer seg.

Til BBC opplyser en talsperson for helsevesenet i Hong Kong at mannen som ble skutt er kritisk skadet.

Få sekunder etter at mannen ble skutt, skyter politimannen to skudd til, og en annen person faller til bakken. Men ifølge talspersonen til helsevesenet er det ikke kjent for dem at flere ble skadet.

Ifølge BBC er dette tredje gang politiet i Hong Kong har skutt noen siden protestene begynte i juni.