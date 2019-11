Klokken 04.06 natt til mandag fikk politiet i Oslo inn melding om kraftig røykutvikling fra en enebolig i Asker.

Beboeren, som er sendt til Bærum sykehus for sjekk, kom seg ut av boligen selv. Beboerens hund ble senere funnet død.



Operasjonsleder Line Skott forteller at det var kraftig røykutvikling på stedet.

– Mye sort røyk hadde sevet ut fra huset. Brannvesen sendte inn røykdykkere, og fant da hunden, sier operasjonslederen.

Skott forteller at det kan se ut som at brannen startet i et verksted i kjelleren.

– Brannen er nå slukket, og brannvesenet jobber med å få blåst ut røyken, sier Skott klokken 04.45.