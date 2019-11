Natt til mandag går Bolivias avgåtte president, Evo Morales, hardt ut på Twitter.

I meldingen skriver han at politiet har utstedt en arrestordre på han, og at voldelige grupper har angrepet hjemmet hans.

– Dette kuppet ødelegger rettssikkerheten, skriver han.

Ifølge nyhetsbyrået Reuters bestrider landets politisjef anklagene til Morales, og forteller at det ikke foreligger en arrestordre.

Presset

Søndag erklærte Morales at han valgte å trekke seg som president, som følge av det politiske kaoset etter valget som ble avholdt 20. oktober.

Visepresident President Álvaro García Linera har også trukket seg.

BRØT SEG INN: En hettekledd gruppe brøt seg inn i Evo Morales' hjem i Cochabamba søndag, melder nyhetsbyrået AP. FOTO: AP

I forkant hadde militæret oppfordret presidenten til å trekke seg, og han hadde mistet mesteparten av sine allierte.

Søndag la valgobservatører for Organisasjonen for amerikanske stater frem en rapport der de fortalte at de hadde funnet flere uregelmessigheter, blant annet det de omtaler som «direkte manipulasjon», i valget.

Morales har vært president i Bolivia siden 2006.

Pågrepet for valgfusk

Maria Choque Quispe og Antonio Costas, som er president og visepresident i Bolivias valgkommisjon, ble pågrepet søndag, ifølge politiet. De er siktet for fusk i forbindelse med valget.



Quispe trakk seg som president for valgkommisjonen bare timer tidligere, mens Costas trakk seg fra sin stilling dagen etter valget.

Ifølge politiet kledde Quispe seg ut i et forsøk på å komme seg unna.

– Denne kvinnen var utkledd som en mann, noe som tyder på at hun forsøkte å gå fra ansvaret og hindre at offiserene som lette etter henne, i å finne henne, uttalte politiet ifølge El Deber.



Feiret i gatene

Etter at det ble kjent at presidenten valgte å trekke seg, feiret opposisjonen i med flagg og fyrverkeri i gatene i La Paz.

Søndag gikk flere av Morales' støttespillere, blant annet Venezuelas president Nicolas Maduro og Argentinas nyvalgte president Alberto Fernandez ut og omtalte situasjonen som et kupp. Mexicos utenriksminister har uttalt at de er villige til å gi Morales asyl om han ønsker det.