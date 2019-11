Risikerer forvaring etter drapet på Sunniva (13): – Det handler om samfunnsvernet

Før denne saken har kun to personer blitt dømt til forvaringsdom for et drap begått som barn her i landet. Dermed har retten få saker å støtte seg på når de skal ta stilling til om 19-åringen skal fengsles på ubestemt tid.

Tiltaltes forsvarer, Tor Inge Borgersen, mener vilkårene for forvaring ikke er oppfylt.

– Det skal ekstraordinært mye til for å idømme forvaring til personer som var under 18 år. Det vil bli et sentralt spørsmål som jeg tar opp i min prosedyre, sier forsvareren til TV 2.

Eksperter anslår at saken vil gå hele veien opp til Høyesterett. Det er satt av ti dager til ankeforhandlingene i Gulating lagmannsrett.