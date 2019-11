Supporterne forlot Lerkendal i protest etter arrestasjon – RBK snudde på overtid

Rosenborg-Bodø/Glimt 3-2

Rosenborg snudde 1-2 til 3-2 hjemme mot Bodø/Glimt. Vinnerscoringen kom nesten fem minutter på overtid. Marius Lundemo ble den store helten for hjemmelaget.

– Marius Lundemo var veldig svak mot Sporting på torsdag, og på det ene baklengsmålet var det han som var syndebukk. I dag er det han som blir den store helten, og det er jo det som er så deilig med fotball! Det snur utrolig fort, og den seieren til RBK i dag var ekstremt viktig. Nå tror jeg de kommer til å ta medalje, og det vil være en flott opptur mot slutten av en blytung sesong, sier TV 2-ekspert Jesper Mathisen.

Rosenborg puster serietreer Odd i nakken to serierunder før slutt. Kun ett poeng skiller lagene. Avstanden fra RBK opp til serietoer Bodø/Glimt er tre poeng.

– Å få muligheten til å kvalifisere seg for Europa neste sesong er jo det som virkelig teller. Rosenborg samler ikke på bronsemedaljer, men for det som venter i 2020 er det utrolig viktig at de får muligheten til å kopiere det de klarte i år.

Forlot stadion

Deler av Rosenborgs supporterklubb Kjernen forlot Lerkendal i pausen. Ifølge NRK arresterte politiet en person i Rosenborgs supportergruppe. Da forlot Kjernen stadion i protest.

– Det var rett etter at kampen startet. Noen supportere brukte pyrolys og det resulterte i at en av vaktene fikk noe i ansiktet. Han måtte til legen for undersøkelser, sier operasjonsleder Svein Åkervik til NRK.

– En personlig ble også pågrepet. Han hadde oppført seg veldig dårlig overfor vaktene, og han var med på bruken av pyrolyset, legger Åkervik til.

Talsmann i Kjernen, Espen Viken, reagerer på politiets fremgangsmåte.

– Når sivilpoliti begynner å invadere tribunen, legger folk i jern og tar folk som holder på med ulovlig pyro på den måten... Jeg tenker det er politiets jobb å hindre ulovligheter, men jeg synes ikke dette var riktig håndtert, sier han til VG.

– Vi synes ikke dette var ålreit, og når det skjer ting som ikke er ålreit, så hender det vi markerer, sier Viken til avisen, og legger til at «vi har litt å diskutere med klubben vår».

Det startet bra for hjemmelaget. Tore Reginiussen stanget RBK i ledelsen etter 17 minutter.

Jens Petter Hauge utlignet ti minutter senere på straffespark - et straffespark han selv skaffet. Samme mann sendte Glimt i ledelsen drøyt ti minutter før pause.

Friskt Helland-innhopp

Rosenborg måtte ha poeng for å ha heng på de andre medaljelagene i Eliteserien. Innbytter Pål André Helland var frisk de 25 minuttene han fikk. Kantspilleren skaffet straffespark 17 minutter før slutt. Helland satte selv straffesparket sikkert i mål.