Hevder kona sa klart ifra da Klopp fikk tilbud av Manchester United

Etter tolv runder har manager Jürgen Klopp ledet Liverpool til en ni poengs ledelse på toppen av Premier League-tabellen. Søndag slo de Manchester City 3-1 i toppkampen.

– Det er lenge siden jeg har sett Liverpool gjøre dette: Blåse et lag av banen i 10-15 minutter. Det var en vidunderlig kamp, sier Liverpool-legenden Phil Thompson til TV 2 like etter kampslutt på Anfield søndag kveld.

Litt tidligere på kvelden gikk Jürgen Klopp av banen og takket fansen for støtten. Og Liverpool-sjefen fikk en enorm hyllest i retur.

– Han har det samme forholdet til folket som Bill Shankly hadde på 60-tallet. Klopp sier ting som får folk til å tro. Shankly var akkurat sånn. Han skaper det som får oss til å tro at 30 års ventetid er over. Det er en fantastisk manager, sier Thompson.

Hevder kona satte foten ned

Da Shankly tok over Liverpool i 1959, hadde klubben spilt fem sesonger i andredivisjon. Skotten tok klubben opp og førte laget til tre ligatitler.

– Jeg intervjuet Klopp for Sky, og jeg spurte om han og Liverpool var skapt for hverandre. Han så på meg og spurte hvorfor, forteller Phil Thompson, som forklarte Klopp at hans to tidligere klubber – Mainz og Dortmund – har «You’ll never walk alone» som klubbhymne, akkurat som Liverpool.

– Da fortalte Klopp at han kunne tatt over Manchester United, men at kona sa at det ikke var rett. Da Liverpool kom, sa kona at det var riktig. Det er noe merkelig der. Han er som skapt for Liverpool, fortsetter mannen som vant serievinnercupen tre ganger på 70- og 80-tallet.

Klopp har tidligere fortalt at han hadde en samtale med tidligere Manchester United-manager Sir Alex Ferguson, og at Old Trafford-klubben var interessert, men at han takket nei fordi han var trener for Dortmund.

Da Klopp takket ja til å bli Liverpool-manager i oktober 2015, var tyskeren arbeidsledig etter å ha gitt seg i Dortmund noen måneder tidligere.

Tror på ny storhetstid

Liverpool vant Champions League i juni, og er nå i førersetet i kampen om å vinne sitt første ligatittel på 30 år. Thompson tror på en ny storhetstid.

– Dette er et av de beste Liverpool-lagene i klubbens historie. I min tid tapte vi alltid tre-fire kamper, men dette laget leder med ni poeng og tapte bare én kamp forrige sesong. Denne sesongen har de vunnet alle, bortsett fra uavgjort på Old Trafford. De utretter noe stort, sier Phil Thompson.

TV 2s fotballekspert Brede Hangeland hyller laget til Klopp.