En mann i 50-årene fra Jølster omkom i raset som gikk over fylkesvei 451 30. juli, men mannen er ikke funnet. Det er ikke klart om han er i bilen.

Bilen er lokalisert på 170 meters dyp, 660 meter ute i Jølstravatnet.

– Håper at vi finner ham

– Det er utrolig viktig for familien at han blir funnet, og det er motivasjonen for å heve bilen. Vi har ingen garanti for at vedkommende er inne i bilen, men vi håper det, sier Arne Johannessen, som leder politiet i Sogn og Fjordane, til NTB.

Vest politidistrikt har fått penger fra Politidirektoratet til å heve bilen, og etter en anbudsrunde er oppdraget gitt til Norwegian Tunnel Inspection. Prisen er nærmere en million kroner. Firmaet starter å rigge opp mandag.

Bygger flåte

– Det er snakk om at det skal bygges en flåte på vannet som skal være basen for å heve bilen. Det vil ta tid å bygge en flåte som tåler et så stort trykk som det vil være, sier Johannessen.

– Dette arbeidet kan ta inntil to uker, legger han til.

30. juli gikk det flere jordras i Jølster og Førde i Sogn og Fjordane etter et kraftig regnvær. Fem av rasene som gikk i Jølster kommune, var av større karakter, ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Jordrasene førte til at folk mistet strømmen og ble isolert sånn at de måtte evakueres i båter. På et tidspunkt var rundt 150 personer evakuert.

(©NTB)