Litt etter klokken 18.00 fikk politiet i Øst inn flere meldinger om en buss som kjørte på to barn og kolliderte med en buss på Jessheim stasjon, så politiet rykket ut med flere patruljer.

– Vi sporet opp bussen klokken 18.31. Den stod parkert, uten at bussjåføren var å finne i bussen. Han ble raskt sporet opp, og han forklarte at han hadde forsøkt å komme seg unna en passasjer som han oppfattet som truende, sier operasjonsleder ved Øst politidistrikt, Ronny Årstein til TV 2.

Årstein sier at de to påkjørte barna på seks og tolv år ble kjørt til legevakt med mindre skader.

– Bussjåføren forklarte at han ikke hadde lagt merke til at han hadde kommet borti en annen buss og kjørt på to barn. ifølge han hadde det oppstått en situasjon han fant truende med en passasjer, så han forsøkte å komme seg unna, sier Årstein.

Bussjåføren var ikke påvirket av alkohol, og blåste til null hos politiet.

– Vi forsøker nå å få tak i overvåkningsbilder og annen informasjon som kan verifisere bussjåførens forklaring, sier Årstein.

Passasjeren som ifølge bussjåføren har oppført seg truende er også under kontroll av politiet.