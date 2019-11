Molde-Strømsgodset 4-0

Molde er seriemester 2019 etter 4-0 hjemme mot Strømsgodset søndag kveld. Det er fjerde gang Molde går til topps i den øverste divisjonen.

Bortelaget Strømsgodset ligger under nedrykksstreken etter Mjøndalens 3-1-seier mot Ranheim.

– Det er en helt fantastisk følelse. Vi har jobbet for dette i hele år, sier Magnus Wolff Eikrem, en av kampens dominerende spillere.

– Vi hadde full kontroll. Jeg trodde det skulle bli tøffere enn det ble. Vi er skikkelig gode i første omgang. Vi gjør en utrolig bra jobb. Ingen er nervøse, og vi spiller god fotball, fortsetter han.

– Det har vært fem år med tørke. Endelig kom det jævla gullet hjem. Det betyr mye for oss, sier Ruben Gabrielsen.

TV 2-ekspert Jesper Mathisen er imponert.

– Molde har vært det beste laget fra start til slutt, og det er ingen lag som har vært i nærheten denne sesongen. Rosenborg er det eneste laget som har en stall og et lag som kunne sørget for spenning i toppen, men når de ikke har vært i nærheten av å få ut sitt potensial ble dette en spasertur til gull for Molde, sier han.

Han mener trener Erling Moe skal ha en stor del av æren for gullet.

– Erling Moe fortjener all mulig ros, for han har både underholdt og vunnet mange kamper med sitt lag. Eikrem var fantastisk for Molde da de herjet tidlig i sesongen, og så har Molde vist frem at de har en enorm bredde i stallen sin når de har hatt viktige fravær, fortsetter eksperten.

Eikrem-magi

Forutsetningen før kampen var enkel: Med seier ville Molde sikret gullet. Med uavgjort ville Bodø/Glimt fortsatt ha en teoretisk mulighet til å ta igjen moldenserne.

Strømsgodset var i desperat poengnød, men det ble tidlig klart at de møtte overmakten. Etter 19 minutter kombinerte Molde, regissert av Magnus Wolff Eikrem, seg lekkert gjennom Godset-forsvaret. Ohi Omoijuanfo fikk tid til å tverrvende ti meter fra mål og plassere ballen til venstre for Godset-keeper Martin Hansen.

Eikrem, som nylig returnerte fra skade, hadde mer på lager. 34 minutter ut i oppgjøret curlet han ballen elegant i mål fra rundt 20 meter.

James-dobbel

Eikrem forlot banen til stående applaus etter en knapp time. Hjemmetilskuerne fikk mer å juble for et drøyt kvarter før slutt. Etzaz Hussain hamret ballen i stolpen etter en corner. Molde-toppscorer Leke James var våkent frempå og satte inn returen.

Samme mann sto på rett sted til rett tid etter 80 spilte minutter. Kristoffer Haugens strøkne innlegg fant James i feltet. Spissen headet inn sitt 15. mål denne sesongen.