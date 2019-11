Se alle rundens scoringer i Sportsnyhetene i vinduet øverst!

Både Ranheim og Mjøndalen måtte gå for seier da de to møttes til en skikkelig nedrykkskamp søndag.

Tonny Brochmann, Christian Gauseth og Sondre Solholm Johansen sørget for en sterk 3-1-seier til Mjøndalen og tok dermed laget sitt opp til kvalifiseringsplass. Med sin femte seier for sesongen har Mjøndalen nå 27 poeng før de to siste kampene i årets Eliteserie.

– Det er selvfølgelig deilig, men vi vil gjerne lenger opp også. Vi har et godt utgangspunkt nå og vi spiller bra for tiden. Vi kan vinne de siste kampene om vi spiller opp mot vårt beste. Hvorfor stoppe på kvalik? Vi må bare fortsette, så kan vi ta alt, sier målscorer Brochmann til TV 2.

– Ranheim kan gjøre seg klar til OBOS

Ranheim blir liggende på bunn med sine 24 poeng, mens Strømsgodset falt ned til direkte nedrykk etter 0-4-tapet for gullvinner Molde.

– Mjøndalen vant kampen de måtte vinne, og da er det helt åpent igjen rundt hvem som rykker direkte ned. Ranheim kan bare gjøre seg klar for OBOS-ligaen, for slik de har fremstått i sine siste kamper er det ingenting som tilsier at de skal ta nok poeng til å klare seg, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

– Ranheim har naturligvis en fin mulighet til å slå Lillestrøm i neste runde, men jeg har liten tro på at de tar poeng på Lerkendal i siste runde, legger han til.

Lillestrøm-smell

Tromsø klarte ikke å sikre et større forsprang etter 0-0 mot Vålerenga. Mens Sarpsborg ble ydmyket av Kristiansund som vant hele 4-0 hjemme.

Slik er bunnen av Eliteserien: 11. Lillestrøm 29 poeng

12. Tromsø 29

13. Sarpsborg 28

14. Mjøndalen 27

15. Strømsgodset 26

16. Ranheim 24

Også Lillestrøm måtte føle på en ydmykelse etter 1-3 tapet for Stabæk hjemme.

– Lillestrøm står plutselig med begge beina i nedrykksstriden, og de møter to lag de har bak seg i sine to siste kamper. Taper de mot Ranheim og Sarpsborg er de i skikkelige problemer, men jeg tror de klarer å kjempe til seg de nødvendige poengene slik at Ivar Hoff også kan puste lettet ut etter denne sesongavslutningen, spår Mathisen.

– Sarpsborg møter Haugesund på hjemmebane i neste kamp, og den kampen tror jeg de vinner. Klarer de å vinne enten hjemme mot Haugesund eller borte mot LSK tror jeg de sikrer plassen, og det er nok i hjemmekampen de bør gjøre jobbe. Et desperat LSK på Åråsen i siste runde er alt annet enn en enkel oppgave, sier Mathisen som påpeker at spenningen lever hele veien inn:

– Vi har i hele høst sett at det kommer til å bli meget dramatisk i bunnen av tabellen, og nå er det bare å glede seg til de to siste rundene. De eneste som ikke kan glede seg er de som har følelser for noen av lagene i bunnen, for de har noen fryktelige uker foran seg. Det kommer til å leve helt til siste spark på ballen, og det er gledelig så lenge det ble veldig liten spenning rundt hvem som vant Eliteserien.