Liverpool slo City: – Nå har de én hånd på pokalen

Rasende Guardiola

Sent i kampen traff ballen igjen armen til Alexander-Arnold. Denne gangen da Raheem Sterling skulle legge inn. Avstanden var for kort, konkluderte TV 2s kommentatorer – men på sidelinjen var Guardiola tydelig rasende.

City-manageren viftet med armene, og holdt to fingre oppe – oppgitt for at det ikke var blitt straffe i noen av situasjonene.

Praktangrep

Manchester City spilte seg til to store sjanser etter Liverpools ledermål. Så fikk de en ny baklengs i fleisen. Trent Alexander-Arnold slo en utsøkt crosser til Andy Robertson. Den skotske venstrebacken slo et like utsøkt innlegg, og Mohamed Salah nikket inn 2-0. Da var det bare gått 13 minutter.

– Pasningen til Alexander-Arnold er sesongens pasning – på grunn av det rommet den skaper, sier tidligere Liverpool-spiller Phil Thompson i TV 2s studio.

Begge lag fortsatte å skape sjanser, men igjen var det Liverpool som fikk uttelling. Fem minutter etter hvilen la Jordan Henderson ballen på bakerste stolpe. Der nikket Sadio Mané inn sitt sjuende ligamål for sesongen fra kloss hold.

Manchester City pøste på for en redusering, og skapte sjanse på sjanse. Kvarteret før slutt fikk gjestene endelig hull på byllen. Bernardo Silva mottok ballen i feltet, og satte ballen i mål via stolpen og inn.

Flere scoringer ble det ikke på Anfield.