Raja og Rotevatn er de to heteste kandidatene til å bli en del av den nye ledelsen i Venstre.

På rundreise til lokale Venstre-politikere, har Raja advart mot at Venstre må ut av seminarrommet. De er i ferd med å miste den viktigste saken for partiet, ifølge Raja.

– Det ser ut som klimasaken er i ferd med å glippe mellom fingrene på oss. Det var visst ikke slik at vi kunne leke for oss selv med klima- og miljøballen i skolegården. Det var mange som stod på siden og siklet på den, og som nå har vist seg som bedre ballspillere. Vi er blitt taklet. Andre har tatt ballen fra oss og vi har mistet miljøtroverdighet blant velgerne, sa Abid Raja forrige helg da han gjestet Troms og Finnmark Venstre.

Partiet har klima- og miljøminister Ola Elvestuen i regjeringen.

Rotevatn er statssekretær i det samme departementet, og er uenig med Raja.

– Raja sa klimasaken er i ferd med å glippe for Venstre. Er du enig i det?

– Klima og miljø er den viktigste saken for Venstre og den prioriterer vi svært høyt. Jeg mener vi lykkes med det når utslippene går ned og er på sitt laveste nivå siden 1995. Det er ingen tvil om at Venstre får til mye fra regjeringsposisjon, sier Rotevatn til TV 2.

– Får til mye er en ting, men er du enig i at saken og troverdigheten er i ferd med å glippe?

– Ikke sett noen tall som tyder på det, men klima- og mijø er blitt en vitkigere sak for velgerne. partier som ikke før var viktig for andre forsøker å få velgere på det, men tøffere konkurranse. Den konkurransen skal vi vinne.

– Så svaret er nei?

– Ja, men det blir tøffere konkurranse. Vi må bli enda bedre for å holde posisjonen som det beste klimapartiet. Det er ikke noe tall som tyder på at vi har dårlig miljøtroverdighet. Tvert imot er det den viktigste saken for oss, sier statssekretæren.

– Ser du på dette som en kritikk av Venstre i regjering?

– Det får du spørre Abid om. Jeg skal ikke tolke han.

– Så at dere «er blitt taklet» mener du er feil?

– Jeg mener at det er ingen tvil om økende konkurranse, men vi har en sterk posisjon, svarer Rotevatn.