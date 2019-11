– Det føles rart å sende ut informasjon om noe så privat, men for å unngå rykter og spekulasjoner velger vi å være åpne om at vi fra midten av november kommer til å flytte fra hverandre, sier Petter og Gunhild Stordalen i en pressemelding.

– Mitt livs kjærlighet

Paret har vært sammen i fjorten år. De giftet seg i Marrakech i 2010.

Bryllupsfesten varte tre dager til ende, og skal ha hatt en prislapp på 20 millioner kroner.

– Vi har stått side om side i ekstreme opp- og nedturer, som gjør at vi alltid vil ha et helt unikt forhold. Men vi har begge jobbprosjekter som har gjort at vi har sett mindre til hverandre. Vi har sammen funnet ut at vi ønsker tid til å gjøre det vi brenner for hver for oss. Vi er fortsatt hverandres beste venner og støttespillere, sier Gunhild Stordalen.

Petter Stordalen sier at Gunhild er hans livs kjærlighet, og at dette ikke kommer til å forandre hans engasjement for henne eller hennes kampsaker.

– Vi kommer til å fortsette å støtte hverandre i alt fremover også, sier Petter Stordalen.

Siste gang paret viste seg offentlig sammen var da de inviterte til Halloween-fest for tre uker siden. Gunhild la ut bilde sammen med Petter på Instagram og skrev:

– Tilbake på dansegulvet for første gang på fem år!

Alvorlig syk

I 2014 ble Gunhild Stordalen diagnostisert med Systemisk Sklerodermi, en bindevevssykdom som angriper organer og forårsaker bindevesdannelse i hud, blodårer og indre organer.

Siden den tid har både hun og ektemannen Petter Stordalen vært åpne om sykdommen.

Da Stordalen gjestet Skavlan i september i fjor fortalte hun om hvordan hun hadde gitt ektemannen muligheten til å forlate henne etter diagnostiseringen.

– Jeg vet ikke om Petter skjønte hvor dramatisk livet mitt kunne bli. Jeg elsket han så mye. Jeg kjenner hans natur og hans verdier og visste at da han først hadde begynt på den reisen med meg, så ville han følge meg hele veien, sa hun i intervjuet.

Kjøpte Ving

Petter Stordalen har den siste tiden fått mye oppmerksomhet for sitt kjøp av charterselskapet Ving. Da han gjestet Skavlan denne uken kunne han imidlertid avsløre at han ikke formelt hadde kjøpt selskapet, da han holdt pressekonferanse og annonserte kjøpet.

– Jeg satt de andre budgiverne i sjakk. Jeg var avhengig av at alle de som er bostyrere også skulle velge vår ide, jeg var avhengig av et flyselskap, så alle brikkene måtte falle på plass, sa Stordalen.

Hotellkongen har i tiden etter oppkjøpet av Ving blitt kritisert. For flere klinger det å være opptatt av klima og eie et reiseselskap dårlig sammen. Også dette ble Stordalen konfrontert med under sitt intervju med Skavlan.

– Greta Thunberg mener at man skal slutte å fly, så her er du uenig med henne?

– Jeg støtter henne fullt ut. Jeg sier vi har forskjellige løsninger men samme mål. Jeg tror at vi ikke bare kan gjøre en ting. Vi må gjøre mange ting. Det er flere enn en vei til rom i reiselivsbransjen, sier Stordalen.