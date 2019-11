Gravsteinene er blitt innsmurt med grønn maling, og noen av dem er veltet.

Hærverket ved gravlunden, som ble anlagt på 1800-tallet, ble meldt inn lørdag, men det er uklart når det har skjedd.

Lørdag var årsdagen for krystallnatten, da jødiske forretninger ble angrepet og jøder drept i nabolandet Tyskland tilbake i 1938.

Randers-borgermester Torben Hansen sier hærverket er feigt og forkastelig.

– Det er skremmende, sett i et historisk perspektiv, og derfor var det viktig for meg å komme hit for å se hvor ille det sto til, sa Hansen til reportere på stedet.

(©NTB)