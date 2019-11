En tysk mann ble så hissig at politiet ble tilkalt.

– Vi hørte roping i bakgrunnen da vi ble oppringt og fikk vite at en passasjer hadde gått opp i fjeset på de ansatte. Han hadde også gått flere runder bak skranken, forteller operasjonsleder Gisle Sveen i Øst politidistrikt til TV 2.

Ifølge politiet handlet saken trolig om håndbagasje. Norwegian har den siste tiden fått kritikk fra passasjerer som opplever at reglene for håndbagasje håndheves strengt. Passasjerer som har med seg mer bagasje om bord i kabinen enn det reglene tilsier, må betale for overvekten.

Hendelsen ble meldt klokken 12.05. Den tyske mannen roet seg fort ned da politiet kom til stedet. Politiet kommer ikke til å forfølge saken, opplyser operasjonsleder Sveen.

Norwegian bekrefter hendelsen overfor TV 2.

– Det stemmer at politiet ble tilkalt til en gate på Gardermoen i dag på grunn av en passasjer som opptrådte aggressivt. Politiet løste situasjonen, ombordstigning ble fullført og flyet fortsatte udramatisk videre til sin destinasjon. Dette er nå en politisak, skriver Norwegians talsperson Tonje Næss i en epost til TV 2.