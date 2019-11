Professor Oleg Sokolov (63) ble arrestert ved elven Moika i St. Petersburg lørdag kveld.

Ifølge lokale medier skulle professoren dumpe deler av liket til kvinnen i elven, men var så full at han i stedet falt uti.

Politiet rykket derfor ut til en redningsaksjon som endte i pågripelse. Han ble avslørt av sekken, hvor han oppbevarte kvinnens armer, skriver The Guardian.

Hjemme hos professoren fant politiet restene av kroppen til 24 år gamle Anastasia Yeshchenko. Hun var Sokolovs elsker og tidligere student ved universitetet hvor han jobbet.

ETTERFORSKER: Russisk politi gjør omfattende undersøkelser i elven Moika søndag formiddag etter at Sokolov ble pågrepet ved elven lørdag kveld. Foto: Olga Maltseva / AFP

Planla selvmord som Napoleon

Ifølge advokaten til prosessoren angrer han gjerningen og er samarbeidsvillig overfor med politiet.

– Han har innrømmet skyld, sier advokat Alexander Pochuyev, ifølge BBC.

Sokolov har forklart til politiet at han drepte elskerinnen sin etter en krangel og at han deretter sagde av hodet, armene og beina hennes.

Professoren er Napoleon-ekspert og har tidligere fått utmerkelse av den franske Æreslegionen.

Sokolov har innrømmet til politiet at planen var å kvitte seg med liket før han skulle begå selvmord i offentligheten kledd som Napoleon, skriver AFP.

Like å kle seg ut

ROLLESPILL: Oleg Sokolov under et historisk rollespill som skal forestille krigen i 1812 da Napoleons tropper sloss mot russiske styrker. Professoren blir ansett å være en av Russlands fremste historikere på perioden da Napoloen regjerte. Foto: Denis Sinyakov

Historikeren har skrevet en rekke bøker om Napoleon og har også blitt brukt som historisk konsulent i forbindelse med flere filmproduksjoner, skriver BBC.

Både Sokolov og Anastasia Yeshchenko studerte fransk historie og like å kle seg ut i kostymer fra Napoleonstiden. Paret har skrevet flere bøker om perioden sammen.

På den ene siden har studenter beskrevet Sokolov som en talentfull foreleser som snakket fransk, og som gjorde imitasjoner av Napoleon. På den andre siden har han blitt beskrevet som en «freak» som kalte kjæresten sin «Josephine», som var navnet til Napoleons første hustru. Selv ba han om å bli kalt «sire», skriver AFP.

Kastet ut

Sokolov var medlem av France's Institute of Social Science, Economics and Politics (Issep), som søndag uttalte at professoren var blitt fjernet fra alle verv.

– Vi har hørt at Oleg Sokolov har sagt seg skyldig i en grusom forbrytelse. Vi kunne aldri forestilt oss at han kunne begått slik en motbydelig gjerning, skrev medlemmene i en uttalelse, ifølge BBC.