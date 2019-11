Oslo politiet ble varslet om hendelsen klokken 10.05.

– Fornærmede, en mann i begynnelsen av 30-årene, ringte selv og fortalte at han hadde blitt oppsøkt av en ukjent mann idet han kom ut fra t-banestasjonen på Carl Berner. Han fortalte at han deretter hadde blitt truet, sparket og slått i hodet. Fornærmede skal ikke ha gjordt noe for å provosere gjerningsmannen og hendelsen fremstår helt tilfeldig, skriver politiet på Twitter.

Den antatte gjerningspersonen fremstod ruset og ustabil, og skal også ha truet med å ta frem en pistol.

– Gjerningsmannen gikk deretter videre i retning Sinsen hvor han skal ha oppført seg truende mot flere forbipasserende, sier operasjonslederen.

Politiet ivaretar fornærmede og søker etter gjerningsmannen. De har gått ut med en beskrivelse av den antatte gjerningspersonen på Twitter.

#Oslo Carl Berner: En mann ble for kort tid siden slått og sparket av en for ham, ukjent gjerningsmann. Dette skjedde tilsynelatende uten foranledning. Deretter gikk gjerningsmannen videre, muligens i retning Sinsen. Her skal han også ha truet flere andre forbipasserende. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) November 10, 2019