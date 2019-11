Tre scenarier for Frode Berg

I Moskva sitter Frode Berg og venter og venter. Men denne gangen er det ikke Russlands byråkratiske krumspring som holder Kirkenes-mannen på pinebenken.

Alt tyder på at det er i Litauen Bergs billett til friheten vil bli utstedt.

Etter snart en måned i frihetens venterom, kan den kommende uken kan bli forløsende for Berg.

Men hvordan vil spionutvekslingen skje?

Styrt lekkasje

Det var 9. oktober at sentrale litauiske politikere ble informert om den planlagte spionutvekslingen med Russland.

Til tross for at møtets agenda ble holdt strengt hemmelig, sprakk nyheten noen dager senere i den lokale pressen. Litauen hadde kommet til en foreløpig enighet med sitt store naboland om å bytte fanger.

Utvekslingen skulle omfatte en eller to domfelte russiske spioner fengslet i Litauen og to spiondømte litauere i Russland. Pluss en ikke navngitt nordmann, som alle skjønte måtte være Frode Berg. Ingen annen nordmann soner for tiden en dom for spionasje i russisk fengsel.

Saker som omfatter rikets sikkerhet blir behandlet med det største alvor i Litauen, og det at nyheten sprakk er vanskelig å anse som noe annet enn en styrt lekkasje.

Selv om avtalen mellom de tre landene allerede må ha vært så godt som ferdigforhandlet, kan litauiske myndigheter ha følt et behov for å lodde stemningen i Kreml.

Fantes det noen sjanse for at Russland ville trekke seg i siste øyeblikk?

– Nei, var svaret fra de fikk.

Ingen russiske tjenestemenn rykket ut og dementerte opplysningene. Og den mektige russiske utenriksministeren Sergej Lavrov gjentok tre ganger under sitt besøk i Kirkenes at Frode Bergs løslatelse kunne skje "hvert øyeblikk".

Benådningsfloken

Fra russisk hold virker det altså som alt er klart, men hvorfor somler Litauen?

Det er første gang Litauen prøver seg på en spionutveksling med russerne, og landets regjering er opptatt av at ingenting i etterkant skal kunne kritiseres. Samtidig ønsker den å bygge et juridisk rammeverk for å kunne gjenta et slikt spionbytte i fremtiden, hvis det blir nødvendig.

Lovendringen som ble vedtatt i parlamentet i Vilnius sist torsdag gir presidenten fullmakt til å benåde en straffedømt person, "... dersom det fins en avtale med en fremmed stat om å returnere en litauisk statsborger til Litauen som er blitt domfelt eller tiltalt i denne staten."

Nå når presidenten har signert lovendringen, gjenstår det bare at den nasjonale «benådningskommisjonen» behandler saken.