Paret smilte og vinket fra en åpen Toyota Century. Langs ruten hadde hundretusener av innbyggere stilt seg opp med flagg og kameraer for å få et glimt av paret.

Naruhito ble innsatt som keiser 1. mai, dagen etter at hans far, keiser Akihito, abdiserte. I oktober tok Naruhito formelt over tronen i en seremoni.

Tok ingen sjanser

Kjøreturen gjennom Tokyos gater var egentlig planlagt i oktober, men ble utsatt på grunn av en tyfon som herjet landet.

Sikkerhetstiltakene rundt søndagens arrangement var omfattende. Selfiestenger, flasker og bannere var forbudt. Til og med roping var ulovlig i den kontrollerte sonen, melder nyhetsbyrået AP. Kjøreturen på 4,6 kilometer tok en halv time.

Naruhito studerte ved Oxford og er historiker, fiolinist og ekspert innen transport på vann. Masako er utdannet ved Harvard og er tidligere diplomat.

Godt likt

Masako har slitt med helsen og har knapt vært å se i offentlige sammenhenger etter at hun fødte parets eneste barn, prinsesse Aiko. Den siste tiden har hun imidlertid dukket opp i flere sammenhenger, og paret er populære blant befolkningen.

75 år gamle Takahiro Suzuki hadde reist fra Chigasaki for å få med seg søndagens begivenhet og møtte opp to timer før paraden skulle finne sted for å sikre seg en god plass. Det var vel verdt det, sier han til AP.

– Himmelen er blå og det er en flott dag for å ta bilder, som om himmelen velsigner keiseren, sier Suzuki.

STO TETT I TETT: Folk presset seg sammen langs ruten for å få et glimt av keiseren og keiserinnen. REUTERS/Issei Kato

STASELIG KORTESJE: Keiserens bil var eskortert av et stort antall politimotorsykler og følgebiler. (Masanori Takei/Kyodo News via AP)