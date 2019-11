Flere av disse pistolene er funnet hos kriminelle eller i ulovlige våpensamlinger.

En pistol funnet hos en volds- og narkotikadømt mann i Telemark, ledet politiet til Forsvarets våpenregister. Dette viste at pistolen skulle ha vært destruert i 2008, skriver VG.

Politiet mener at pistolen er del av et større parti som forsvant da Kongsgårdsmoen militærleir ble lagt ned.

– Så langt har vi funnet igjen over 120 pistoler og pistoldeler fra dette partiet, men hvor mange som reelt er borte av de 1600 vet vi ikke, sier etterforskningsleder Skule Worpvik i politiets operasjon Bonanza til avisa.

Flere personer er de siste årene siktet og dømt for å eie disse pistolene fra Forsvaret. Ingen er derimot straffet for å ha stjålet eller har lurt unna våpnene.

Forsvaret peker på at det ser alvorlig på funnene, men peker samtidig på at dette er forhold som ligger langt tilbake i tid og at det er innført strengere kontroll ved våpenlagre og destruksjon.

– Det gjøres funn nå, men vi må huske at dette ikke er noe som har skjedd de siste årene. Dette er noe som har skjedd over lang tid, sier viseadmiral Elisabeth Natvig til VG.

