– Det er kaos!

Valget i Spania kunne knapt ha kommet på et verre tidspunkt. Uroen i Catalonia har sørget for en turbulent opptakt til parlamentsvalget, og har dominert valgkampen fullstendig.

14. oktober ble ni katalanske politikere og aktivister idømt lange fengselsstraffer for å ha organisert folkeavstemningen for uavhengighet i 2017.

Dommene satte i gang en bølge av demonstrasjoner og voldelige opptøyer.

– Et hardt slag mot familien

Vi møter Diana Riba i innspurten av valgkampen. Mannen hennes, Raúl Romeva, er en av de dømte. Han må sone 12 år i fengsel.

– Dommen kom som et sjokk. Det var et hardt slag for ham og for familien vår. 12 år i fengsel er veldig lenge, forteller hun til TV 2.

Riba er selv politiker. Hun sitter i EU-parlamentet og representerer Esquerra Republicana, et parti på venstresiden som kjemper for katalansk uavhengighet. I likhet med andre som støtter katalansk uavhengighet mener hun dommene er en ren hevnaksjon fra spanske myndigheters side.

Diana Riba håper valget vil løse konflikten i Catalonia. Foto: Frode Hoff/TV 2

– Dommene er urettferdige. Det er et forsøk på å løse krisen i Catalonia ved å bruke rettssystemet. Det går ikke. Dette kan kunne løses gjennom dialog og politiske forhandlinger.

Nervøs stemning

Stemningen i Catalonia er svært spent. 4500 ekstra politifolk er sendt til regionen for å sørge for valgdagen blir gjennomført uten problemer. Den største frykten er at demonstranter skal forsøke å blokkere tilgangen til valglokalene.

Det er også ventet uro i dagene etter valget. Den Demokratiske Tsunamien, en anonym aktivistgruppe som koordinerer aksjonene, har varslet tre dager med store demonstrasjoner.

Politisk krise

Spania befinner seg også i en politisk krise på nasjonalt nivå. Søndagens valg er det fjerde på fire år. Siden 2015 har ikke landets folkevalgte klart å stable en styringsdyktig regjering på beina.

Årsaken er et stadig mer fragmentert politisk landskap. Fram til valget i 2015 samlet de aller fleste velgerne seg rundt to store partier, det sosialdemokratiske partiet PSOE og det konservative Partido Popular.

Men i 2015 entret to nye partier den politiske scenen, sosialistpartiet Podemos og det sentrumsliberale Ciudadanos. Disse to partiene kapret et stort antall velgere fra PSOE og Partido Popular.

Som om ikke det var nok, i valget i april i år feide nok et nytt parti inn i den spanske nasjonalforsamlingen. Det høyrepopulistiske partiet Vox gjorde et brakvalg og vant 24 seter i parlamentet.