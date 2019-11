To personer skutt og skadet i Malmö

RYKKET UT: Politiet i Malmö har fått inn flere meldinger om høye smell rundt i byen lørdag. Foto: Johan Nilsson/TT / NTB scanpix Foto: Johan Nilsson/tt

To personer ble skutt og skadet ved en restaurant i Malmö lørdag kveld, få minutter etter at politiet rykket ut til meldinger om en eksplosjon i samme by.