Republikanere vil ha Bidens sønn i vitneboksen

Vitnelisten er Republikanernes nyeste forsøk på å stikke kjepper i hjulene for Demokratenes forsøk på å få president Donald Trump stilt for riksrett.

Lørdag la republikanerne fram en liste over åtte vitner som de vil at skal møte i de offentlige høringene som starter i Representantenes hus til uka.

Blant dem er Hunter Biden, sønnen til en av Donald Trumps fremste politiske rivaler. I tillegg vil republikanerne kalle inn den anonyme personen bak varselet som utløste riksrettsgranskingen.

Republikanerne ønsker også å høre vitnemålene til hittil anonyme tjenestemenn som hjalp varsleren med å utforme klagen.

Bidens styreverv

Demokratene etterforsker hvorvidt Trumps forsøk på å presse Ukraina til å etterforske tidligere visepresident Joe Biden og hans sønn, var ulovlig. Kjernen i granskingen er en telefonsamtale 25. juli der Trump blant annet ber Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj om å granske Biden.

Hittil har et titall vitner tilsynelatende bygget opp under Demokratenes anklager, som blant annet består i at Trump holdt igjen militærhjelp for å tvinge Ukraina til å granske politiske rivaler.

Trump nekter for å ha gjort noe galt og anklager demokraten Biden og hans sønn Hunter for korrupsjon. Bakgrunnen er at Hunter Biden satt i styret i det ukrainske energiselskapet Burisma mens faren, som nå er blant favorittene til å bli Demokratenes presidentkandidat, var visepresident.

Demokratene avgjør

Republikaneren Devin Nunes viser til medierapporter om at Hunter Biden fikk 50.000 dollar i måneden for styrevervet.

– Hans førstehåndsopplevelser med Burisma kan hjelpe det amerikanske folk å forstå naturen og omfanget av Ukrainas gjennomtrengende korrupsjon, skriver Nunes, som er Republikanernes fremste representant i etterretningskomiteen, og som holder høringer i riksrettsgranskingen.

Opposisjonen har flertall i kammeret og kommer sannsynligvis ikke til å godkjenne vitnelista slik den foreligger. Demokraten Adam Schiff, som leder granskingen, sier at etterretningskomiteen kommer til å vurdere nøye hvilke vitner som skal kalles inn.

«Farse»

Men granskingen kommer ikke til å bli et verktøy «for å sette i gang en farse av en gransking av Biden … som den presidenten presset Ukraina til å utføre for egen personlig og politisk vinning», understreker Schiff.

Et sammendrag som Det hvite hus selv publiserte fra den nye omtalte samtalen med Zelenskyj, bekrefter at Trump ba ham etterforske Biden og sønnen.