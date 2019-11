Fredag informerte landslaget om at kaptein Stefan Johansen hadde meldt forfall til EM-kvalikkampene mot Færøyene og Malta grunnet skade.

Lørdag spilte Johansen 90 minutter for Fulham mot Birmingham i Championship.

– Han har en hevelse i kneet. Nå har vi blitt klar over at han spilte i dag. Årsaken til at han meldte forfall var at han i utgangspunktet skulle bruke samlingen til å bli kvitt den hevelsen, forklarer landslagets assistenttrener Per Joar Hansen til TV 2 som nettopp hadde blitt informert om at Johansen hadde spilt kamp da TV 2 snakker med ham.

– Det er bare klubben som kan svare på hvorfor han spilte, men det var overraskende for oss at han spilte i dag, sier Hansen som henviser oss videre til landslagets medisinske apparat som er de som har hatt kontakt med Fulham og Johansen rundt skadesituasjonen.

TV 2 har forsøkt å komme i kontakt med landslagets fysioterapeut Thomas Ødegaard uten hell.

TV 2 har ikke lykkes i å få kontakt med Johansen lørdag kveld.

– Problem med et kne. Stått over flere kamper, skriver spillerens agen Tore Pedersen i en tekstmelding til TV 2.

Johansen var ute av Fulham-troppen første kampen etter forrige landslagspause, men har vært på banen i tre av de fire neste kampene.

Fulham vant for øvrig kampen 1-0 etter scoring av Aleksandar Mitrovic. London-laget ligger på sjetteplass i Englands nest øverste divisjon.