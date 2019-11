Jamie Vardy scoret igjen da Leicester slo Arsenal 2-0 på King Power Stadium.

Det var britens scoring nummer elleve i ligaen og troner nå alene på toppscorerlisten.

Se høydepunktene øverst i saken!

– Brendan Rodgers med Jamie Vardy på topp, på vei mot noe stort. Dette var mål nummer 32 fra Vardy i kamp nummer 60 mot såkalt topp seks-motstand. Han er best når det gjelder og han scorer alltid mot Arsenal, utbrøt TV 2s kommentator Øyvind Alsaker.

Vardy inntok så servitør-rollen og la opp til James Maddison som scoret hjemmelagets andre scoring.

Med seieren klatret Leicester opp til andreplass i Premier League, med like mange poeng som Chelsea (26 poeng). Kun Manchester City kan gå forbi revene denne runden. Dem møter Liverpool på Anfield søndag.

Arsenals dårlig form fortsetter under ledelse av Unai Emery, som står med to seire på de siste ti kampene i Premier League.

– Jeg er spent på om dette bildet av Unai Emery, under hetta i det tunge regnværet i Leicester, er bilder vi kommer til å se igjen, kommenterte Alsaker.

– Arsenal er et dårligere lag i alle spillets faser enn Leicester, konkluderte tidligere landslagssjef Nils Johan Semb mot slutten av kampen.

TV 2s fotballekspert Erik Huseklepp er skeptisk til inngangen spanjolen har til Arsenals kamper.

– Når han overanalyserer hver eneste motstander, for eksempel i denne Leicester-kampen. Da har han funnet ut at disse to indreløperne (Maddison og Tielemans) er veldig farlig og så legger han systemet opp etter Leicesters spill, i stedet for å tenke mer på sin egen spillestil. Det er en litt dum gate å gå inn i, sier Huseklepp.

Arsenal ligger på sjetteplass i Premier League med 17 poeng og -1 i målforskjell etter 12 serierunder.