Det var under P3-programmet «Lørdagsrådet» at den populære komikeren kunne avsløre at han har fått seg kjæreste.

I begynnelsen av hvert program spør programleder Live Nelvik om sivilstatusen til sine gjester.

Josef, som selv har vært gjest en rekke ganger, svarte at han endelig gleder seg til nettopp denne delen av programmet.

– Jeg er så forelsket nå. Og jeg har tatt henne med hit i dag, svarer komikeren på Nelviks spørsmål.

Komikeren bekrefter også sin nye sivilstatus overfor TV 2.

Jonis Josef er for tiden aktuell med sitt eget stand-up show som har fått navnet «Woke». Men da han gjestet Senkveld med Helene og Stian for et par uker siden, kunne han avsløre at det ikke nødvendigvis var gitt at han skulle bli komiker.

– Mine foreldre er somaliske, og er strenge på hva man skal bli. Enten så skal man bli lege eller ingeniør, men jeg valgte å bli komiker. Komiker direkte oversatt på somalisk er nemlig klovn. Så de trodde at jeg reiste rundt på barnebursdager, sa han.