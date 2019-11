Under fredagens Norske Talenter-direktesending måtte TV 2 endre avstemningen på grunn av tekniske problem.

Det var kun mulig å stemme via TV2.no, og ikke via sms og telefon under Norske Talenter-semifinalen.

De tekniske problemene, som ligger hos teleoperatøren Telenor, er ikke løst lørdag kveld.

Derfor vil avstemingen også måtte endres under Skal vi danse-semifinalen.

– I kveld vil det være mulig å stemme via TV2.no og sms, men man kan ikke ringe inn via telefon for å stemme, sier Jan-Petter Dahl, som er PR- og mediesjef i TV 2.

– Dette skyldes gårsdagens problemer hos Telenor. Det er ikke helt stabilt ennå, men vi har fått bekreftet at sms vil virke, sier Dahl.

På denne siden kan du stemme gratis.

Rettferdig

Fredag påpekte Dahl at det er viktig for TV 2 at avstemningene ved slike konkurranser gjennomføres på en rettferdig måte.

– Vi er ikke bekymret for at dette vil påvirke resultatet, sier han om lørdagens løsning.

Ifølge Dahl var det ingen tilbakemeldinger på at TV-seere ikke fikk stemt under Norske Talenter fredag kveld.

– Det gikk veldig fint under gårsdagens Norske Talenter-sending. Vi fikk inn ekstremt mange stemmer, så det er ingenting som tyder på at det var færre TV-seere som stemte, selv om sms- og telefon-mulighetene var borte under Norske Talenter, sier han.

Tre gratis stemmer

På TV2.no vil det, som vanlig, være mulig å gi tre stemmer. Det er gratis å stemme.

For å stemme via TV2.no, må man ha en Facebook-bruker. Det betyr at personer under 13 år, som er for unge til å ha en Facebook-profil, må få hjelp av sine foreldre eller andre voksne.

– Barna får oppfordre sine foreldre til å stemme på TV2.no, sa Dahl fredag.

Se Skal vi danse lørdag klokken 19.30. på TV 2 og TV 2 Sumo.

