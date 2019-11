Midt på natten blir et foreldrepar vekket av et anrop fra en sykepleier ved Geisinger Medical Center i USA, skriver Washington Post.

De satte raskt kursen mot sykehuset i Pennsylvania, hvor deres nyfødte sønn lå på intensivavdelingen.

I bilen blir foreldreparet ringt opp av sykehuset på nytt, og beskjeden de får er alvorlig.

På sykehuset ligger den fem dager gamle Abel Cepada å kjemper for livet. De får beskjed om at de vil forsøke å holde spedbarnet i live til de kommer.

Bare noen minutter før de ankommer er det for sent.

Flere dødsfall

Spedbarnet var det åttende barnet i rekken som hadde dødd på mystisk vis siden sommeren på intensivavdelingen på Geisinger Medical Center i Pennsylvania. De hadde alle blitt utsatt for de samme bakteriene.

Fredag annonserte sykehuset at utstyr som ble benyttet på sykehuset hadde forurenset donor-morsmelken de hadde der. Det førte til at spedbarnene ble utsatt for en bakterie kalt pseudomonas.

Det medisinske senteret i Danville sier at de siden 30. september i år har byttet til engangsutstyr. Det var samme dag som spedbarnet Cepeda døde mens foreldrene ble holdt i skyggen for det pågående bakterieproblemet ved Geisinger Medical Center, står det i søksmålet.

Grovt uaktsomt

– Jeg har gjort dette i 20 år, så jeg har sett mye, men jeg har aldri sett en slik oppførsel fra en medisinsk leverandør, sier advokaten, Matt Casey, som representerer spedbarnets familie til Washington Post.

Advokaten sier at funn som at sykehusets måleinstrumenter, som ble brukt til brystmelken, førte til at sykehuset opptrådte uaktsomt. Da innenfor renhold av utstyr, og mangel på å sette i verk tiltak når de røde flaggene dukket opp.

– Dette er ikke avansert forskning, men selvfølgeligheter ved en hver intensivavdeling, sier Casey til avisa.

Innførte tiltak

Talsperson for Geisinger, Matthew Van Stone, sier at de ved sykehuset i Danville har vasket måleinstrumentene brukt til brystmelk for hånd før gjenbruk.

Han sier videre at det ble satt i verk flere proaktive tiltak i september ved sykehuset. Det innebar overgangen til engangsutstyr og steriliserte materialer. Van Stone sier dette ble gjort før de var klar over kilden til infeksjonene.

– Man må regne med noen infeksjoner, men når vi så at det var flere hendelser dukker spørsmålene om en trend opp, sier en lege ved sykehuset til media i oktober.

– Vi hadde et infeksjonstilfelle i begynnelsen av august som vi så på som uvanlig, sier legen.

Van Stone sier derimot at det ikke var noe som indikerte at det var et mønster rundt det første dødsfallet i august, men at de varslet den statlige helseavdelingen om dødsfallet.

– Vi ønsker å komme med en oppriktig unnskyldning til familiene som har blitt rammet. Vi er opptatt av å gjøre alt vi kan for å støtte dem, sier visepresidenten hos Geisinger i en presseuttalelse.