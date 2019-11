Flere store strømmetjenester går nå sammen for å få en slutt på at folk deler passord og låner bort kontoene sine til hverandre.

De har derfor sett på hvordan de kan stenge smutthullet svært mange benytter seg av.

Det skriver Bloomberg.

Én av løsningene som har blitt diskutert er å kreve at kundene må bytte passord regelmessig, eller at de må motta en kode på mobilen for å fortsatt kunne se innholdet på de ulike strømmetjenestene.

Hvis dette ikke virker, kan det være aktuelt å kreve innlogging via fingeravtrykk.

– Det vil ikke være snakk om sende noen på dørene til folk, og tvinge de til å vise oss legitimasjonen deres. For Netflix sin del vil vi at det skal være enkelt og fleksibelt, sier sjefen for strømmetjenesten, Marc Randolph til Yahoo Finance.

Ifølge Bloomberg er det ventet at selskapene vil tape 60 milliarder kroner på passord-deling og piratkopiering, bare i år.

Til tross for at Netflix vil slå hardt ned på passord-deling, sliter ikke strømmegiganten med å tiltrekke seg nye abonnenter. En rapport fra oktober viser at tjenesten fikk 6.8 millioner nye brukere, i løpet av én måned.