Nedrykkskampen Sandnes Ulf mot Strømmen er utsatt, men øverste del av tabellen er klar etter siste runde i OBOS-ligaen.

Topp åtte ser slik ut:

1. Aalesund (79 poeng)

2. Sandefjord (65)

3. Start (62)

4. KFUM (48)

5. Kongsvinger (46)

6. Sogndal (45)

7. Nest-Sotra (44)

8. Ull/Kisa (39)

Aalesund slo Sandefjord 3-1, uten at det hadde noe å si for tabellsituasjonen.

Start slo Notodden 2-0 og ble værende på tredjeplass.

KFUM slo Sogndal 1-0, men med hjelp fra HamKam som slo Nest-Sotra 3-2 helt på tampen, fikk Sogndal reddet en kvalifiseringsplass. Nest-Sotra mistet dermed sin.

Kongsvinger gjorde jobben borte mot Jerv og vant 2-0 og klatret dermed til femteplass.

Tror på Start - Sogndal når ikke opp

Dette betyr at Aalesund og Sandefjord rykker direkte opp til Eliteserien.

Start, KFUM. Kongsvinger og Sogndal må ut i kvalifiseringskamper.

Det innledes med at Kongsvinger tar i mot Sogndal på hjemmebane. Vinneren av denne kampen skal til Oslo å møte KFUM.

Den som vinner den kampen møter Start, før det laget som står igjen spiller hjemme- og bortekamper mot laget som ender som nr.14 i Eliteserien.

– Sogndal får fortsatt en lang vei frem til Eliteserien. For sjetteplassen må først slå Kongsvinger borte, så slå KFUM borte, og deretter må de slå Start borte. Det gjør de neppe, og skulle de hatt en realistisk mulighet for å møte et lag fra Eliteserien i kvalik måtte de nok ha blitt nummer fire, mener TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

– Kongsvinger og Sogndal møtes først, men jeg har liten tro på at noen av dem går hele veien frem til et dobbeltoppgjør mot et lag fra Eliteserien, legger han til.

Mathisen spår at Start blir laget som skal spille kvalifiseringskamper mot Eliteseriens 14. plass.

– KFUM tok den viktige fjerdeplassen, og da vil de være favoritter mot enten Kongsvinger eller Sogndal. Jeg tror det blir KFUM som møter Start i Kristiansand, og den bør Start ha gode muligheter til å vinne selv om KFUM imponerte mot Start i Kristiansand da de møttes 20. oktober.