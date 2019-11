Fredag var det klart for semifinale i Skal vi danse, og tre par kjempet mot hverandre på parketten i Nydalen i Oslo.

Etter at TV-seerne og dommerne hadde sagt sitt, gikk treningsprofil Jørgine Massa Vasstrand (30) og dansepartneren Jørgen Nilsen (29) rett til finalen.

Tidligere svømmer Aleksander Hetland (36) og youtuber Victor Sotberg (28) måtte møtes i duell.

Til slutt var det Victor og dansepartneren Rikke Lund (23) som fikk færrest seerstemmer og dermed tok tredjeplassen i årets Skal vi danse-sesong.

TOK TREDJEPLASS: Rikke Lund og Victor Sotberg. Foto: Thomas Andersen / TV 2

Youtuberen fra Steinkjer tok tapet med fatning.

– Jeg har det kjempefint, sa Victor etter resultatet.

– Det har vært en fantastisk reise, og jeg setter så sykt stor pris på det. Takk til alle som har stemt oss videre og takk til Rikke, sa han videre.

Verdige finalister

Victor mener at de to finalistene fortjener plassen.

– En tredjeplass er helt fantastisk og mye mer enn jeg hadde trodd. Det står fire verdige folk i finalen, sier Victor til God kveld Norge.

FINALISTENE: Jørgen Nilsen og Jørgine Massa Vasstrand, samt Aleksander Hetland og Nadya Khamitskaya. Foto: Thomas Andersen / TV 2

Forrige uke var det tidligere blogger Emilie Nereng (23) og dansepartneren Santino Mirenna (26) som røk ut av konkurransen og tok en fjerdeplass.

Tekniske problem

TV 2 måtte endre avstemningen under Skal vi danse-semifinalen, på grunn av tekniske problem.

Det var kun mulig å stemme via TV2.no og sms, og man kunne ikke ringe inn via telefon for å stemme.

– Vi er ikke bekymret for at dette vil påvirke resultatet, sa Jan-Petter Dahl, som er PR- og mediesjef i TV 2, i forkant av sendingen.

Slik var semifinalen:

Aleksander og Nadya Khamitskaya (36) åpnet semifinalen med en quickstep. De fikk 36 poeng av dommerne.

Victor og Rikke fikk 35 dommerpoeng for sin salsa.

Jørgine og Jørgen fikk 39 dommerpoeng for sin vals. Paret gjorde et par feilsteg under dansen, og det var det én liten detalj som var årsaken til det:

Under parenes andre dansenummer steg nivået enda ett hakk. Aleksander og Nadyas argentinske tango fikk 40 poeng av dommerne.

Også Victor og Rikke fikk full pott for sin vals.

Jørgine og Jørgen avsluttet kvelden med en jive, og den fikk også 40 dommerpoeng.

