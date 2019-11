I Bangladesh har over 300.000 mennesker allerede blitt evakuert fra utsatte kystområder, opplyser tjenestemenn lørdag.

Planen er at ytterligere 1,8 millioner skal flyttes til midlertidige husvære lenger inn i landet før uværet slår inn. Nordøst i India oppgir lokale myndigheter å ha evakuert nesten 120.000 mennesker.

Syklonen Bulbul er på vei over Bengalbukta og var ventet å treffe den sørvestlige kystregionen Khulna sent lørdag kveld. Her ligger verdens største mangroveskog, Sundarbans, på grensa mellom de to landene.

– Flere mennesker vil få husly, og vi vil forhåpentligvis få alle mennesker som er utsatt, i sikkerhet, sier statssekretær Enamur Rahman i departementet for krisehåndtering i Bangladeshs hovedstad Dhaka.

Lavtliggende kystområder og øyer kan bli rammet av stormflo på nesten 2 meter over normalt tidevann, ifølge meteorologer i Dhaka.

Kystområdene i India har allerede blitt rammet av store nedbørsmengder som følge av uværet. Indiske meteorologer varsler at syklonen blir noe svekket før den feier inn over kysten med vindstyrke på 30–33 sekundmeter.

Bangladesh har stanset all aktivitet ved landets fremste havner, inkludert Chittagong, som håndterer nesten 80 prosent av landets import og eksport. Landet med 160 millioner innbyggere er svært utsatt for sykloner. Men økt katastrofeberedskap har de siste årene resultert i færre dødsfall enn tidligere.

(©NTB)