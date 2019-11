– En parodi og Sandnes Ulf er den største grunnen til det

Oppgjøret i Sandnes skulle etter planen startet klokken 15.30, men like før kampstart ble det besluttet at banen var for hard som følge av frost. Kampstart ble dermed i første omgang utsatt med en time.

I mellomtiden skulle banen saltes i håp om at det skulle hjelpe, men klokken 16 besluttet dommer Svein Tore Sinnes at kampen ikke kunne spilles.

Sandnes Ulf tar ikke selvkritikk for at avgjørelsen kom såpass sent, og styreleder Terje Hopen sier til Eurosport at de føler de ikke kunne gjort mye annerledes.

– Nå er det sånn at vi holder på å bygge ny stadion, og er snart ferdig med ny stadion. Så det er en av grunnene. Det er ikke undervarme her og det er ikke vi som eier stadion. Da er det kommunen sitt ansvar at banen er i stand til kamp, sier Hopen til Eurosport.

– Det som skjer i Sandnes er en skandale. At de ikke får klar banen til dagens kamp er nesten ikke til å tro. Det har vært meldt dette været hele uken, og når banen ikke blir godkjent gir styrelederen til Sandnes Ulf kommunen mesteparten av skylden. Kommunen har tydeligvis ikke gjort en god nok jobb, men her er det nok veldig mange ting Sandnes Ulf også kunne gjort bedre, mener TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

For en skandale. Nå har sannsynligvis ikke utfallet av denne kampen noe å si, for Notodden sliter mot Start. Dermed blir Strømmen nummer 13 på tabellen uansett, men her er det mange som har gjort en ufattelig dårlig jobb. Det var vel ingen bombe at det skulle bli kaldt i dag? https://t.co/fGVRofOP2U — Jesper Mathisen (@jespermathisen) November 9, 2019

Mathisen har sympati med de lagene som må spille på andre baner enn deres egne.

– Jeg synes også det er urettferdig at det i siste runde plutselig skal være sånn at enkelte lag i OBOS-ligaen skal spille kamper på arenaer som ikke er deres egne. Kongsvinger kjemper om kvalik, og så skal de plutselig få møte Jerv på kunstgress i Arendal. Det er en klar fordel for et lag som Kongsvinger, for jeg tror de hadde fått det tøffere på gress i Grimstad. Det er jo ikke Kongsvinger sin skyld at det blir sånn, men dette burde man tenkt på da man satte opp terminlisten for årets sesong, understreker Mathisen og legger til:

– Avslutningen på OBOS-ligaen denne sesongen ble dessverre en parodi, og Sandnes Ulf er den største grunnen til det. De måtte avlyse økten sin på stadion i går på grunn av kulde, og da burde jo alt av varsellamper lyst.

En god vurdering

– Det er en riktig vurdering av dommeren, basert på at det ikke hadde vært forsvarlig å slippe spillerne ut på banen. Men det er kjedelig, vi hadde lyst til å spille kampen, sier Strømmen-trener Ole Martin Nesselquist til NTB.