Chuck Norris til Norge for å møte eleven sin

– De ville montere Chuck Norris på Mount Rushmore, men granittsteinen var ikke tøff nok for skjegget hans, sier Gena.

En skoggende latter fra Norris følger.

Den 79 år gamle amerikaneren la karrieren på hyllen da hans kone ble syk for noen år siden, men har siden hatt mindre roller. Selv om alderen har satt sitt preg på den gamle stormesteren, er humøret på plass.

– Det er fantastisk å være her. Jeg er her for å besøke og støtte Kenneth, og det fantastiske arbeidet han gjør, og å treffe elevene i klubben og de som har sort belte.

Utenforskap

Gjennom Norris' organisasjon UFAF ønsker de å skape tilhørighet gjennom trening og samhold. Tanken er blant annet å hegne om de som ikke passer inn andre steder, å forhindre utenforskap.

– This is my man right here. He's such a fantastic guy, sier Norris, og Kenneth må snu seg vekk. – Han er så viktig for den europeiske delen av arbeidet vårt, sier 79-åringen.

Rørt: Kenneth Fjeld møtte sin mentor, Chuck Norris. Foto: Tommy Storhaug

– I'm going to cry, sier Kenneth.

For Kenneth Fjeld har lagt ned mye innsats i det klubben er i dag. Og de varme ordene fra sin egen helt er mye å ta inn. Den lange veien fra sykeseng til suksess har åpenbart vært en kamp.

– Han er mitt forbilde, han er min mentor. Når han sier sånne ting til meg, så blir jeg jo rørt selvfølgelig, avslutter Kenneth.