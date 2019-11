Det ble uavgjort mellom Tottenham og Sheffield United da Spurs spilte sin femte strake kamp uten seier i Premier League.

Heung-Min Son ga Spurs ledelsen da han trillen ballen mellom beina på Sheffield United-keeper Dean Henderson. Men tolv minutter før slutt utlignet George Baldock for The Blades.

Se utligningen øverst i saken!

Tottenham står dermed uten seier i Premier League siden 28. september.

– Nå har det hatt to oppløftende kamper i Champions League, to gode kamper mot Røde Stjerne, det trodde jeg skulle kickstarte sesongen deres litt. Men dem har slitt med å følge opp i Premier League, først 1-1 mot Everton og nå 1-1 mot Sheffield United. Det er noe dem virkelig ikke får dreisen på, sier TV 2s fotballekspert Erik Huseklepp.

– Den mest marginale VAR-situasjonen jeg har sett

Men det var en situasjon i kampen som fikk folk til å heve øyenbrynene.

For to minutter etter Sons scoring satte David McGoldrick ballen i mål for Sheffield United.

Men da kom VAR inn og tok tak i en situasjon før scoringen der John Lundstram var en skotupp i offside.

– Det er John Moss som driver med VAR-kirurgi nå. Det er vanskelig å ta den avgjørelse ut ifra de bildene der, kommenterte Endre Olav Osnes.

Seansen tok en tre minutt og 47 sekunder. Scoringen ble annullert.

– Det er den mest marginale VAR-situasjonen jeg noen gang har sett, utbrøt TV 2-kommentatoren.

Men med tolv minutter igjen kom scoringen til Sheffield United. George Baldock skrudde inn ett innlegg rett i mål og det ble poengdeling i London.

Dermed er Tottenham på 12. plass med 14 poeng etter tolv serierunder. Sheffield United ligger på en imponerende 5. plass med 17 poeng, før runden er ferdigspilt.

TV 2-ekspert slakter Tottenham-profil

Tottenham slet lenge med å få til noe hjemme mot nyopprykkede Sheffield United.

TV 2s fotballekspert Trevor Morley gir Moussa Sissoko det glatte lag for det franskmannen viste i første omgang.

– De har problemer med å bygge opp spillet bakfra. Framme har dem mye kvalitet i Kane, Son og Alli, men på midten så sliter dem. Se på Moussa Sissoko, han vil ikke ha ballen. Man ser det på kroppspråket og han peker mot andre spillere i stedet for å be om ballen selv. Det er noe som mangler der og Tottenham må spille langt flere ganger. Jeg mener at Harry Winks burde spille i stedet, sier TV 2s fotballekspert Trevor Morley etter 0-0 til pause.