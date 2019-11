– Jeg visste at vi kunne bli skutt

Først halvannen time senere, da bagasjerommet åpnet seg og en smilende amerikaner kunngjorde at de var kommet til Vest-Berlin, skjønte Hans-Peter at de var i sikkerhet.

– Jeg var veldig glad for å kjenne frisk luft, for at vi begge levde og for at vi hadde kunnet stole på ham som skulle hjelpe oss, forteller Hans-Peter beveget.

REDNINGSMANN: Den amerikanske soldaten Erik Yaw hjalp Hans-Peter og datteren Peggy over til Vesten. I dag er de to mennene bestevenner Foto: Privat..

Sistemann ut før muren brast

Hans-Peter var siste person som klarte å flykte før grensene ble åpnet 9. november 1989. Tre måneder før hadde han altså risikert alt for å komme seg til friheten. Men i dag tenker han fortsatt at han ikke hadde noe valg.

– Jeg blir ofte spurt hvorfor jeg ikke bare ventet til muren falt. Men ingen kunne vite at muren ville falle. Jeg var bare den siste blant flere tusen som klarte å flyktet fra dette systemet. Jeg er glad for at jeg var den siste og at ingen etterpå måtte risikere livet.

Mellom 1961 og 1989 ble minst 136 øst-tyskere drept av grensevaktene mens de forsøkte å flykte over muren. Over 75 000 ble arrestert og måtte sone til dels lange fengselsstraffer for sin frihetstrang.

Hans-Peter, som i dag jobber som lærer, mener murens fall er det mest betydningsfulle som har skjedd i Europa etter andre verdenskrig.

Hans største håp er at hatet og mistenksomheten som preget den kalde krigen aldri kommer tilbake.

– Hver eneste dag forteller jeg mine elever at friheten vakker, men at friheten ikke kommer gratis. Friheten må man jobbe for hver dag. Det viktigste er å vise toleranse og å respektere hverandre. Først da fungerer et samfunn.