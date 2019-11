Fredag falt den første snøen i hovedstaten. De mange sparkesyklene som vanligvis ruller rundt i Oslo ble stående på stedet hvil.

Erik Garbo er blant Oslo-beboerne som har holdt seg til beina den ettermiddagen.

– Nå burde det vært stengt. Det er jo som å skli rundt på skøyter, sier Garbo og ler.

Han var ikke alene om å tenke dette, og fredag ettermiddag kom den første meldingen om at flere sparkesykkelaktører valgte å stenge ned tjenesten midlertidig.

– Tjenestene har blitt stengt i dag grunnet værforhold. Det er mye snø og rett og slett farlig å kjøre, sa Konstantin Morenko, sjef i Lime Norge, fredag.

Lørdag melder Aftenposten at både Voi og Tier også har stengt tilgangen. Men også disse selskapene holder ved håpet om å kunne åpne igjen snart.

«Vinteroperasjon»

Flere av aktørene som drifter elsparkesykkelene lovte i høst at tilbudet skulle være tilgjengelig også i vinter. For Lime Norge er sikkerheten viktigst, men selskapet håper å åpne tjenesten igjen så fort været tillater.

– Vi skal være åpne når vi kan fordi vi har en stor kundegruppe som bruker Lime hver dag. Vi er her for å levere tjenesten, sa Morenko.

Kommunikasjonssjef i Voi Kristina Hunter Nilsson, sier til Aftenposten at de har begynt det de kaller «vinteroperasjonen». Det betyr at de følger vær og føre tett for å ta stilling til om de skal ha syklene tilgjengelige for utleie.

– Planen er å ha syklene ute i vinter, men sikkerhet kommer først. Derfor er ikke syklene tilgjengelige i dag, sier Hunter Nilsson til avisen.

Den samme vurderingen har Tier landet på.

Syklene vil fortsatt være synlige i bybildet, men de vil ikke være mulig å logge inn på.

– Ikke aktuelt med vinterdekk

AVSTÅR: Erik Garbo og Dan Richard Isdahl Engh har ikke planer om å bruke sparkesykkelen som fremkomstmiddel gjennom vinteren. Foto: TV 2

I stedet for å bytte til vinterdekk på syklene, mener Lime-sjefen at det finnes flere andre sikkerhetstiltak som ivaretar sikkerheten bedre.

– Bruk hjelm, sjekk alle bremsefunksjoner, at lys fungerer og at sykkelen er i allment god stand. Følg også med på andre i trafikken, sier Morenko.

Til tross for at det lavet ned fredag, var det likevel noen som ikke lot seg skremme. TV 2 møtte Tor Egil Kløkstad på sparkesykkel utenfor Oslo S.

– Det går helt greit så lenge man er forsiktig, sier han og smiler.

Ikke alle TV 2 snakket med var derimot like overbevist.

– Jeg har bare prøvd sånn innendørs, men jeg jobber i forsikring så jeg tar ikke noen sjanser. Det er så mye skader på det, så jeg lar være, ler Dan Richard Isdahl Engh.