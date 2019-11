Abraham ble toppscorer i Chelseas sjette strake seier

Chelsea - Crystal Palace 2-0 (0-0)

Månedens manager i oktober, Frank Lampard, var i strålende humør før møtet med Crystal Palace og humøret ble nok ikke dårligere etter lørdagens seier. Lørdagens trepoenger er Chelseas sjette strake.

Dermed går Chelsea forbi Manchester City på tabellen, som møter Liverpool til storkamp søndag.

– Det er et så ungt lag og det står 0-0 mot Palace, og du lurer på hvordan de vil takle kampen for de er ikke vant til det. Men de taklet det perfekt, de dominerte kampen og fortjente å vinne den. Det var en veldig god kamp av Chelsea, sier TV 2s Premier League-ekspert Trevor Morley.

– Posisjonen Chelsea er i, de unge spillerne de har, de har mål som kommer fra alle posisjoner, de har et fantastisk lag å velge fra. Det er glade dager, alle er så fornøyde på Stamford Bridge for øyeblikket, legger Morley til.

Kampen var Roy Hodgson sin 300. kamp som Premier League-manager, men for Palace-sjefen ble det ikke helt det jubileet han hadde sett for seg.

– Abraham er ekte vare

Tammy Abraham topper nå toppscorerlisten i Premier League med sin tiende scoring for sesongen lørdag.

– Tammy er som en slange. Som engelskmann legger han press på Harry Kane om den posisjonen. Alle tror at Harry Kane er uerstattelig, men Tammy Abraham er ekte vare. Han var fantastisk igjen i dag, mener Morley.

Chelsea fortsetter altså å vinne kamper og scorer mye mål. Med et svært ungt lag, kjøpenekt før sesongen og ny manager i Frank Lampard, var det ikke mange som hadde spådd at London-klubben skulle ligge på andreplass etter tolv kamper.

– Det er jo en overraskelse for de fleste at det skulle bli så bra. Men når vi ser hvilket lag de har og kvaliteten til disse unge spillerne, så er det ikke så overraskende lenger, mener TV 2s fotballekspert Solveig Gulbrandsen.

– Og så er det Lampard. Han må ha store deler av æren av at dette fungerer. Fordi du får unge spillere til å ta bort presset, få selvtilliten inn i gruppen, selv om de startet sesongen med et tap for Manchester United som kunne gjort mye med selvtilliten. Men de klarer på en måte å ri det av, og fungerer likevel veldig bra. Lampard må gjøre veldig mye riktig, understreker hun.